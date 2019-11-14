İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen...
Haberler » 3. Sayfa » İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen... - Haber

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen...

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi...

14.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:52
İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen...

, 11 Kasım'da isteği üzerine üçüncü ülke olarak 'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu teröristle ilgili olarak, "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.