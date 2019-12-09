İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi

09.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:49

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir."

ANKARA,

Kaynak: DHA