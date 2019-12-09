İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

09.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:49
İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.  Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." 

ANKARA,


Kaynak: DHA
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