İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
09.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:49
İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa vatandaşının ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir."
ANKARA,
Kaynak: DHA