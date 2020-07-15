İçişleri Bakanlığı: "106 teröristin teslim olması sağlandı" İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olmasının sağlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olmasının sağlandığını duyurdu. Emniyet ve jandarma unsurlarının terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği ikna çalışmaları sonucunda terörden arananlarda gri listede yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı. İlerleyen süreçte terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor. (İrfan Çalışkan/İHA) Kaynak: İHA