İçişleri Bakanlığı: 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
30.06.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:50

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde; 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükselmiştir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Manşet

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