Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi

23.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:48
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha ülkeye girişte güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

PKK'da çözülmenin devam ettiği bildirilen açıklamada, teslim olan teröristin 2019'da terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, Ocak ve Şubat 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 29'a yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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