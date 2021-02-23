Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.