İçişleri Bakanlığı, "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan...
İçişleri Bakanlığı, "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu.
06.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:32
İçişleri Bakanlığı, "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu." - ANKARA
Kaynak: İHA