İçişleri Bakanlığı, "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan... İçişleri Bakanlığı, "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu.

İçişleri Bakanlığı, "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu." - ANKARA Kaynak: İHA