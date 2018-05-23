İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren 5'i Kırmızı, 4'ü Mavi, 3'ü Yeşil, 2'si...

IHAAW110446-ASA/23-05-2018

- İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 5'i kırmızı, 4'ü mavi, 3'ü yeşil, 2'si turuncu, 15'i gri, 7'si beyaz kategoride olmak üzere toplam 36 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir." 23.05.2018 11: 04: 46 TSI

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