IHAAW194846-GEN/01-05-2018

- İçişleri Bakanlığı: "1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir." 01.05.2018 19: 48: 46 TSI

NNNN - ANKARA