İçişleri Bakanlığı: "1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları, Ülkemiz Genelinde 206 Bin Kişinin...
IHAAW194846-GEN/01-05-2018 - İçişleri Bakanlığı:"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir.
IHAAW194846-GEN/01-05-2018
- İçişleri Bakanlığı: "1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir." 01.05.2018 19: 48: 46 TSI
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