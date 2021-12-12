İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLU, GÜVEN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ; Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberlerindeki heyet ile birlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlimiz kanaat önderlerinden Tahir Güven'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, Cizre İlçemize bağlı Ulaş Köyündeki taziyeye iştirak ederek merhuma Allah'tan rahmet, Güven ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

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