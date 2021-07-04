İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Gazitepe Üs Bölgesinde Bazı İncelemelerde Bulundu
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İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Gazitepe Üs Bölgesinde Bazı İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Gazitepe Üs Bölgesinde Bazı İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Bitlis-Baykan Yolu üzerinde bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesinde bazı incelemelerde bulunmak ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirmek üzere Bitlis'e geldi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Bitlis-Baykan Yolu üzerinde bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesinde bazı incelemelerde bulunmak ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirmek üzere Bitlis'e geldi.

Havayolu ile Muş'a gelen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve beraberindeki protokol heyetini; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Ak Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu karşıladı. Muş Alparslan Havaalanından helikopter ile Gazitepe Üs Bölgesine gelen Bakan Soylu ve beraberindekileri; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Kaymakamları ve İl Emniyet Müdürü karşıladı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve beraberindekiler Gazitepe Üs Bölgesini gezdi. Burada görev yapan askerle sohbet ederek onlara moral verdi. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den Üs Bölgesi, terörle mücadelede yürütülen çalışmalar ve bölge hakkında; İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'dan ise uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konuları hakkında bilgi aldı. Üs Bölgesinde bulunan mevzileri gezen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu daha sonra karşılama mangasını selamlayarak onlarla sohbet etti.

Gazitepe Üs Bölgesinde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısına; İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma ve Emniyet Daire Başkanları katıldı.

Kaynak: Habermetre

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İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Gazitepe Üs Bölgesinde Bazı İncelemelerde Bulundu - Haberler
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