İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti
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İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Bitlis'te geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Bitlis'te geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Gazitepe Üs Bölgesinde yapmış olduğu incelemeler ve Güvenlik Toplantısı sonrasında, 22 Haziran'da açılışı yapılan ve tüm acil çağrı numaralarını (110, 112, 122, 155, 156 ve 177) tek numarada 112 olarak ve tek bir merkezde GAMER olarak koordine eden 112 Acil Çağrı Merkezine gelerek burada bazı incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti, 112 Acil Çağrı Merkezi önünde; Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser, Furkan Seyman ve Nursel Özdemir, GAMER Müdür Vekili Tacettin İltaş ve kurum müdürleri karşıladı.

112 Acil Çağrı Merkezini gezen İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, GAMER Müdür Vekili Tacettin İltaş'tan bina hakkında ve 112'ye gelen ihbarların istatistiği hakkında bilgi aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER personeli ile sohbet eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, çalışanlara kolaylıklar diledi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu daha sonra kurum müdürleri, polisler ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

112 Acil Çağrı Merkezinde gerçekleştirilen ziyarete İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu katıldı.

Kaynak: Habermetre

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İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezini Ziyaret Etti - Haberler
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