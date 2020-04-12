İçişleri Bakanılğı: "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı... İçişleri Bakanılğı: "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

İçişleri Bakanılğı: "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." - ANKARA Kaynak: İHA