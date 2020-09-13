Son dakika haber: İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce, Polatlı'da incelemelerde bulundu
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce, Polatlı'da incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Polatlı'da kum fırtınasında hasar gören mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşları dinledi.

13.09.2020 00:50 | Son Güncelleme: 13.09.2020 01:46

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Polatlı'da kum fırtınasında hasar gören mahallelerde incelemelerde bulunarak vatandaşları dinledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Polatlı'da kum fırtınasında hasar gören mahalleleri ziyaret ederek mağdur olan vatandaşları dinledi. Ziyarete Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, AFAD ve Kızılay ekipleri katıldı. Çadırları yıkılan mevsimlik işçiler ile görüşen Bakan İnce, çadırların kurulması için AFAD'a talimat verdi.

"2500'e yakın tarım işçisi etkilendi"

Burada bir açıklama yapan İnce, Polatlı ilçemizde 14.30 14.45 saatleri arasındaki saatlerde bir kum fırtınası olarak tabir edeceğimiz olayla karşılaştık. 13 mahallemizi etkiledi. 13 mahallemizde bulunan tarım işçilerimizin kaldığı yerlerde özellikle çadırlarda etkisini gösterdi. Buralarda 2500'e yakın tarım işçisi etkilendi. Bizler İçişleri Bakanımızın talimatı ile fırtınadan hemen sonra harekete geçtik. AFAD'ımız başta olmak üzere kaymakamımız, belediyemiz, jandarmamız bütün kurumlarımız ile birlikte acil ihtiyaçlarını ve sıcak yemeklerini temin ettik. Şuanda tespit ettiğimiz 170 tane çadır kurulacak, yaklaşık 1000 tanede battaniye dağıtılacaktır. Sabah kahvaltı hazırlıkları sürüyor, ondan sonraki öğünlerdeki yemeklerde ulaştırılacak. Devletimiz bütün vatandaşlarımızın yanındadır. Yaramızı hep birlikte saracağız" dedi.

(İHA)

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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce, Polatlı'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

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