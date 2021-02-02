İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı, İzmir'deki selde 2 bin 391 personel ve 451 aracın çalıştığını açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kentte yaşanan sağanak nedeniyle şu anda 2 bin 391 personel ve 451 araçla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kentte yaşanan sağanak nedeniyle şu anda 2 bin 391 personel ve 451 araçla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çataklı, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun şiddetli yağışların kentte sel ve su baskınlarına yol açtığını, özellikle Buca, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerinde yoğun şekilde etkili olduğunu ifade etti.

Çataklı, yağışlar sonunda 19 derenin taştığını, şu ana kadar 2 bin 693 ihbarın ulaştığını, 1714 su baskını ve 52 mahsur kalma olayına müdahale edildiğini, ihbarların yüzde 80'ine yakınının karşılandığını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, konutlarda ve işyerlerindeki su baskınlarının ortaya çıkardığı tabloyu bir an evvel normale döndürmek için bütün kurumların büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Çataklı vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi ve İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çataklı, bu tür bir afete müdahale bakımından İzmir'in araç, gereç kapasitesinin büyük oranda yeterli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Şu anda 2 bin 391 personel, 451 araçla çalışmalar devam ediyor. Tedbiren çevre illerden başta vidanjör olmak üzere ihtiyaç durumunda araç gereç istemek üzere hazırlıklar yapılmıştı, vidanjör dışında jeneratör ihtiyaç olabilir diye sevk edildi. 8 vidanjör diğer çevre illerden buraya yönlendirildi. Büyük oranda da mesele çözülmüş görünüyor. Başlangıçta bu derelerin taşması ve su baskınları nedeniyle trafikte önemli sıkıntılar yaşandı. Büyük oranda aşılmış durumda. İletişimde yani telefon hatlarında önemli bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak elektrikte 170 trafonun arızalandığını görüyoruz. Bunlardan 99'unun arızası giderildi. 71'inde çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiye göre gece yarısına kadar büyük bir aksilik olmazsa bu arızalar da giderilerek elektrik bakımından önemli bir sıkıntı kalmamış olacak."

Çataklı az sayıda küçükbaş, büyükbaş ve arı kovanı hasarı olduğunu belirterek tarım arazilerinde de 66 bin dönümlük bir alanın su altında kaldığını ancak suların çekilmesiyle hasarın ne düzeyde olduğunun anlaşılacağını ifade etti.

Tarım arazileri ile konut ve işyerlerindeki zararlarla ilgili ekiplerin oluşturulduğunu ve bazı ekiplerin çalışmalarına başladığını dile getiren Çataklı, şunları kaydetti:

"Allah'tan mani çıkmazsa 1 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yarın akşama kadar onların hasar durumları tam olarak ortaya çıkmış olacak. Bu aşamadan sonra önemli bir sıkıntı görmedik. Yağışlar azalarak da olsa bir süre daha devam edecek. Tahminler gece 3 gibi durabileceğini gösteriyor ama geldiği düzey bakımından etkisi azalmış durumda. O anlamda yoğun bir yağış bu saatten sonra beklemiyoruz ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Tekrar geçmiş olsun İzmir'imize. Bütün ekiplere teşekkürler. Allah beterinden korusun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer