İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale...
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.
03.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:15
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (2)
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA