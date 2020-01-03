İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale...
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İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale...

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.

03.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:15

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (2)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: " ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale...
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