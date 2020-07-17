İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiklerini bildirdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiklerini bildirdi.

Çiğdem, ziyaret dönüşü yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaret çerçevesinde Soylu ile Ankara'da bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyarette, bölge ile ilgili talepleri Soylu'ya aktardıklarını ifade eden Çiğdem, şunları kaydetti:

"Bizlere her daim desteklerini esirgemeyen AK Parti Konya Milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendi ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ilgi ve alakalarından, misafirperverliğinden ve bölgemize olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA