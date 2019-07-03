İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya hesabı twitter üzerinden, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Binamızın yapımı tamamlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası için sosyal medya hesabı twitter üzerinden, "15 Temmuz'da darbecilere karşı kahramanca mücadele verilen ve hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Binamızın yapımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde paylaşımda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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