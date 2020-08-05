İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarın, Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarın, Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarın, Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıta." - ANKARA Kaynak: İHA