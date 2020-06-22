İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
22.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunuyor. Soylu, "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor" dedi.

Soylu, dün akşam 19.00 itibariyle şiddetlenen yağmurun Kestel Dudaklı ile Kayacık mahallelerinde etkili olduğunu belirterek, "Kader kızımız hayatı burada kaybetti. Biraz sonra cenazesini kılacağız. Allahtan rahmet diliyoruz. Diğer taraftan aynı aileden 5 kişi sele kapıldı. Bunlardan dördü Medine Bilen, Nazire Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen'e ulaşıldı. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Derya'nın araması devam ediyor. Duamız canlı şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, havadan İKU ve diğer araçlarımız aramalara devam ediyorlar. AFAD ve kurtarma ekiplerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz aynı zamanda Aile Çalışma Sosyal Hizmetler, Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasar tespiti yapıyor. Aynı zamanda psiko-sosyal destek sağlanacak" dedi.

Kriz masası oluşturuldu

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi beraber işin başından beri kriz masasının oluşturduklarını belirten Soylu, "Valilik koordinasyonunda gıda ve yol temizleme çalışmaları yapılıyor. Aracı sürükleyen su, bir yerde birikinti oluşturdu ve o araçlar alındı. Hala alınmaya devam ediyor. Bütün bunlarla beraber hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Hem de bir taraftan yaralar sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır. Dün gece buradaki mahalle sakinleri ile konuştuklarımızda hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini söylediler. Bu konuda elbette gerekli tedbir alınacak. Kanalizasyon, altyapı, gerekli hizmetler bölgede var. Çok şiddetli bir yağış olunca bazen taşıyamıyor ve böyle hem maliyeti yüksek hem acı kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı meteoroloji uyarıları çok önceden yapıyor uyarılara dikkat etmek gerekir. Gerekli tedbirleri almak gerekir. umuyoruz bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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