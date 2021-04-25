Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
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Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı

Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Kurulu' toplantısı düzenlendi.

Yalova'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Güvenlik Kurulu' toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da bir otelde gerçekleşen Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Saat 12.30'da başlayan toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar ve diğer yetkililer katıldı. Basına kapalı gerçekleşen ve terör, uyuşturucu ile mücadele, deprem, göç, asayiş ve pandemi konularının ele alındığı toplantı, 3 saatin ardından sonlandı. Soylu, daha sonra Yalova Belediyesine geçerek, Yalova Başkan Vekili Mustafa Tutuk'la bir araya geldi. Bakan Soylu, belediye ziyaretinin ardından karayolu ile İstanbul'a hareket etti.

-İHA-

Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı
Yalova'da İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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