İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100'ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi."

Kaynak: AA
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