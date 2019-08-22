22.08.2019 20:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai arasında heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmede,iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında işbirliği, terörizm ve başta FETÖ olmak üzere örgütlü suçlarla mücadele ile düzensiz göç ile mücadele alanında işbirliği hususları gündeme geldi

Kaynak: İHA