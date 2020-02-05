İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız,...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler.
05.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler."
Kaynak: AA