İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız,...
Haberler » Güncel » İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız,... - Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler.

05.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:12
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı : "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler