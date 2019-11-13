İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da: (1)

13.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lıların iadesine ilişkin, "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi." dedi.

Bakan Soylu, Van'da bir otelde düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu.

DEAŞ'lıları ülkeleri kabul etmeye yanaşmasa da geri gönderdiklerini ve ayrım gözetmediklerini belirten Soylu, "Kimin kimi desteklediğine bakmıyoruz. Kendimize ait bir politikamız var ve onu tavizsiz uyguluyoruz. Yolumuzdan çekilen çekilir, çekilmeyen sonuçlarıyla yüzleşir." ifadesini kullandı.

"Buradan iki ülkeye hassaten teşekkür etmek isterim. Biri Almanya, diğeri Hollanda..< diyen Soylu, şöyle devam ettİ:

"Birinin içişleri bakanıyla diğerinin de adalet ve güvenlik bakanlarıyla yaklaşık 5 gündür yürüttüğümüz görüşmeler ve değerlendirmeler sonucu yapıcı bir tutum sergilediler. DEAŞ'tan kendi ülkemizde bulunan, aynı zamanda Suriye'de şu anda gözetimimiz atında bulunan Rasulayn ve Tel Abyad'ta hem TSK hem de Suriye Milli Ordusunun yakalayıp kendi gözetimimiz altına yani Cerablus ve Azez bölgesinde şu an gözetimimiz altında bulunan alanda tuttuklarımız da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri aynı zamanda eşleri ve çocukları her birini alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler, dile getirdiler. "

Soylu, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Diğer ülkelerden de aynı iş birliği ve yakınlığı ile aynı yapıcı tutumu beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Eğer terörle hep birlikte mücadele edilecekse kusura bakmayın herkes teröristine sahip çıkacak. Biz kimsenin teröristinin oteli değil, misafirhanesi değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA