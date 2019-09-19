19.09.2019 10:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015'te 590 kişiydi, 2016'da 920'ye ve 2017'de aniden 941'e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657'e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA