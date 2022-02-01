Soylu "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım" dedi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel