Soylu "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını artık gece yapmayalım. Gündüz yapalım, gündüz basalım alalım. Aleni şekilde yapıp gerçekleştirelim. Bunu tüm ülkeye yayalım" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Politika, Güncel, Haber

title