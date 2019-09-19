İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.
19.09.2019 10:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA