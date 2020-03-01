İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100.577" dedi.
01.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100.577" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA