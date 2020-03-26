İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "sokağa çıkma yasağı" ile ilgili gelen sorulara, "Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz" dedi. Soylu ayrıca, "Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu" açıklamasında bulundu
26.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "sokağa çıkma yasağı" ile ilgili gelen sorulara, "Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri artırırız. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz" dedi.
Soylu: Gençlerin hayatlarını yavaşlatması önemli
Herkesin koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonu aklından çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, özellikle gençlerin hayatlarını yavaşlatmasının önemine işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com