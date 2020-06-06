İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınır duvarını inceledi Açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınır duvarını inceledi Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapılan duvara ilişkin, "Allah nasip ederse burada yapılan Sınır Duvarı Projesi, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınır duvarını inceledi Açıklaması
06.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapılan duvara ilişkin, "Allah nasip ederse burada yapılan Sınır Duvarı Projesi, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor. Şu anda bu projenin yüzde 75'i bitti. Duvar imalatının da yüzde 99'u bitti. Yaklaşık 3 kilometre civarında yol yapılacak." dedi.

Bakan Soylu, Vali Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Sınır Duvarlarından Sorumlu Daire Başkanı Mehmet Yüzer, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar'ın da iştirakiyle helikopterle Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu.

Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınırında bulunan Ersöz Hudut Takım Karakolu'na geçen Soylu, sınırda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Karakol şeref defterini imzalayan Soylu, karakoldaki Mehmetçik'le öğle yemeği yedi ve sohbet etti.

Soylu, karakol mevzisinde 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel'den bölge hakkında bilgi aldıktan sonra sınırda Jandarma Özel Mayın Arama ve Tabur Komutanlığının (ÖMAT) temizleme faaliyetlerinin yapıldığı yere kadar giderek mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Sınırda bir diğer bölgede bulunan 50 Numaralı Hudut Taşı'nda yapımı biten sınır güvenlik duvarı hakkında bilgi alan Soylu, sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar ile aydınlatma direklerini inceledi.

"Sınır Duvarı Projesi, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor"

Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, İran sınırında incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Sınırda yetkililerle değerlendirme yaptıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse burada yapılan Sınır Duvarı Projesi, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor. Şu anda bu projenin yüzde 75'i bitti. Duvar imalatının da yüzde 99'u bitti. Yaklaşık 3 kilometre civarında yol yapılacak. Bu da birtakım engebeli ve sıkıntılı araziden kaynaklandığı için bu zaman dilimine kaldı. Burada bir ayrıntı vermem gerekiyor ki Allah razı olsun kış, kar, yağmur, çamur demeden arkadaşlarımız hem sınır birliklerimiz hem özel harekat polislerimiz hem jandarmamız burada bu sınır duvarının yapılması hususundaki güvenliği almakta herhangi bir zafiyet göstermediler. Bilhassa belki de bu konuda en tedbirli kışlarımızdan bir tanesini geçirdik ve sınır duvarları yapılmaya devam etti. Onun için rahat bir şekilde bunu söylüyoruz. Çünkü Ağrı şantiye ikliminin çok geniş bir zaman dilimine yayıldığı bir il değil."

Soylu, sınırda bir taraftan tel çitlerinin çekildiğine, bir taraftan da hem gece görüş, termal ve sensörlü kameraların hem de aydınlatma direklerinin yapıldığına işaret ederek bunun özellikle Iğdır ve Ağrı çerçevesinde oluşturdukları yeni bir yöntem olduğunu aktardı.

"Van sınırında da sınır duvarlarını gerçekleştireceğiz"

Milli bir yazılımın bulunduğunu ve her hareketi gözleyebildiğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Hareketleri aynı zaman karakollara ve ilgili koordinasyon merkezlerine de iletiyor. Bunu da hem yazılımcılarla hem de sınır birliklerimizde sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun da milli yerli bir yazılım olması bizim için ayrı bir avantaj, sürekli gelişime açık olması da ayrı bir avantaj. Bundan sonra atacağımız bir adım var, hazırlıklarına başladık. İnşallah Van sınırında da özellikle bu sınır duvarlarının tamamını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda sınır aydınlatma, sınır gözetleme unsurlarımızı da yani gerek termal kamera, gerek kameralar, gerekse aydınlatma olsun bunları da sağlayacağız. Bunun üç anlamı var. Birinci anlamı, terör örgütünün özellikle buradan içeriye sızmasını engellemektir. Buradan sızan terör örgütü hem Karadeniz Bölgesi'ne hem serhat bölgesi dediğimiz bölgeye hem Ağrı'ya hem de bu bölgenin başka alanlarına terörü bir baskı olarak getirmek istiyor. Burada hem sınır birliklerimizin bu konudaki avantajı yükselecek hem onların sızmaları ve geçişleri zorlaşacak, belki de hiç olmayacak. Çünkü Iğdır'da duvar tamamlandığı andan itibaren bu konuda çok iyi bir netice aldığımızı görüyoruz. Hem duvar hem teknolojik katma değerler ciddi bir sonuç oluşturdu."

Sınır duvarlarıyla ilgili ikinci durumun, kaçakçılıkla alakalı olduğunu dile getiren Soylu, son olarak sınırları güvenlik altına almak istediklerini vurguladı.

Üç unsuru sağlayacak yollar ve duvarların yapıldığına dikkati çeken Soylu, "Bir taraftan da teknolojik olarak keşif, gözetleme ve termal unsurlar gerçekleştiriliyor. Burada bir hamlemiz daha var, onu da sınır birliklerimiz gerçekleştiriyor. O da bazı yerlere kanal kazıyorlar. Kanal kazma işlemi de hemen sınırın ötesinde. 'Ağrı'ya neden duvar yapılıyor?' diye sorulduğunda şunu söylemek gerekir ki bu strateji bugünün stratejisi değil. Irak'ın kuzeyinde yaptığımız her hamle, terör örgütünü her sıkıştırma, terör örgütünü Irak'ın kuzeyinde daralttığımız her alan, terör örgütünü onlara göre kuzeye bize göre de daha doğumuza getirmeye çalışıyor. Onun için buralarda atacağımız her adım, yapacağımız her güvenlik anlayışı onların da buraya gelmesini caydıracaktır." ifadesini kullandı.

"Makü Dambat'a girsek orada bir terörist bırakmayız"

İran'a çağrıda bulunan Soylu, şöyle devam eti:

"Biz onların terörle mücadelelerini destekliyoruz. Bizim terörle mücadelemizi desteklemeleri, tekrar bize destek olmaları hususunda konuştuklarımızın ve karşı karşıya mutabık kaldıklarımızın gerçekleştirilmesi hususunda İranlı dostlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz çünkü dünya da bilsin. Hemen yakında Makü Dambat var, şu anda orada 100 civarında terörist var. Bu bizim için önemli. Biz Makü Dambat'a girsek, orada bir terörist bırakmayız, bu kadar basit. Bu sorumluluk komşumuz İran'ın ve bu sorumluluğu biliyorlar. İnanıyoruz ki orada inşallah bu yakın zamanda bir terörist kalmayacaktır. Biz burada bir iş daha yapıyoruz. O da METİ timlerimiz uzun zamandan beri burada zannediyorum. 2016'nın sonu itibarıyla yaptığımız protokol çerçevesinde jandarmanın yani patlayıcı arama timleri mayın arıyorlar. Hem maliyeti düşük hem verimliliği çok yüksek hem de hakikaten bu konuda çok başarılılar. İnşallah Van'da da bu tabloyu oluşturduğumuz andan itibaren özellikle Hakkari'ye kadar olan bölgede ciddi bir adım atmış olacağız. Önemli bir noktayı da güvenlik altına almış olacağız."

Soylu, bir Avrupa Birliği (AB) projelerinin bulunduğunu anlatarak, "Proje, yaklaşık 110 milyon avro, yani buraya isabet eden elektrooptik kuleler var. Yine onların termalleri ve radarları var. Elbette ki bu da bizim için bu bölgenin güvenliği açısından çok büyük bir anlam oluşturmaktadır. Bu da Türkiye'nin bir gücüdür. Burada büyük iş yapılıyor. Ne kadar büyük iş yapıldığı da yakın zamanda anlaşılacak." diye konuştu.

Bakan Soylu, açıklamasının ardından termal kamera ve radar sistemi entegre edilmiş Kobra 2 aracına bindi ve devriye faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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