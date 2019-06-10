İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm bayram boyunca trafik ve terörü takip ettim. Bayramda 39 il...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm bayram boyunca trafik ve terörü takip ettim. Bayramda 39 il merkezinde 73 kaza oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm bayram boyunca trafik ve terörü takip ettim. Bayramda 39 il merkezinde 73 kaza oldu. 185 bin polis ve jandarma görev yaptı. 86 kişi kazalarda hayatını kaybetti" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum
Ankara'da meydana gelen sağanak yağışta evlerini su basan anne ile kızın kurtarıldığı anlar kamerada
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam