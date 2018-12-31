İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik cezalarından gelen paralar fakir fukaraya gidiyor"

"Son 5 yılda yaşadığımız şeyler, alelade her ülkenin altından kalkabileceği işler değildir"

"PKK ile mücadelede sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı, kırsalda mağaraların içerisine tıktık"

"İHA'lar yukardan buluyor, biz aşağıdan topluyoruz"

"Oteller tamamen dolu. Çatlasın PKK, çatlasın Türkiye düşmanları, çatlasın kardeşliğimizin düşmanları"

"Baronlarından torbacılarına kadar hepsinin peşindeyiz"

"Trafik cezaları arttı diyorsunuz ama sadece Kasım ayında ölümlü trafik kazaları yüzde 29, ölüm sayısı yüzde 28 azaldı"

"Trafik cezalarından gelen paralar Aile Bakanlığı'nın sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya gidiyor"

Kaynak: İHA