İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilliği için aday adaylığı sürecinin son gününde AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı oldu. Genel Merkezden yaptığı başvuru için aday adayı olan Bakan Soylu ile birlikte AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı sayısı 59 olarak gerçekleşti. - TRABZON