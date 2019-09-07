İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılını gerçekleştirdi.
07.09.2019 15:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılını gerçekleştirdi
Kaynak: İHA