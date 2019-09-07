İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılını gerçekleştirdi.

07.09.2019 15:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılını gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının...
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et