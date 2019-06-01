İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon) Eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest edildi"

Kaynak: AA