İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon) Eylem yapmak üzere...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon) Eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest edildi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon) Eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest edildi"
Kaynak: AA
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