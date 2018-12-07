İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü'de Açılışa Gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü'de Şehirlerarası Otobüs Terminali ve restorasyonu tamamlanan tarihi Taş Köprünün açılışına katılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek üzere 14 Aralık Cuma günü Taşköprü'yü ziyaret edecek. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın daveti üzerine Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan ve ilçeye adını veren tarihi Taşköprü'nün açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerçekleştirecek. Bakan Soylu'nun ilçeye geleceğini açıklayan Başkan Arslan, "Kastamonu ve Taşköprü'ye ayrı bir önem veren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun 14 Aralık Cuma günü ilçemizi şereflendirecek olmasından memnuniyet duymaktayız" dedi.

Başkan Arslan ayrıca bu gururlu günde tüm Kastamonu ve Taşköprü halkını açılışa davet etti. - KASTAMONU