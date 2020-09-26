'Hayat Kimliğine Kolay' uygulamasına yoğun ilgi
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'Hayat Kimliğine Kolay' uygulamasına yoğun ilgi

26.09.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:18
'Hayat Kimliğine Kolay' uygulamasına yoğun ilgi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun tanıttığı 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması yoğun ilgi gördü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun tanıttığı 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması yoğun ilgi gördü. İlk 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgiler kimliğine entegre edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Soylu tarafından geçen pazartesi günü tanıtılan 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk 5 günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı. Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. 

ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler, nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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