İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

10.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Solu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Solu, İstanbul Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hazır bulundu. Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alırken, toplumsal etkinlikler ve olaylar ile doğal afetlerde görev yapan polislere başarılar diledi.


- İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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