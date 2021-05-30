Son dakika gündem: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TAKSİM CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılan Taksim Camii'ni dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılan Taksim Camii'ni dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti. Cami çıkışında Soylu'nun etrafını saranlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazı kılınarak açılan Taksim Camii çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Camiye gelen kişiler tek tek polisin üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor. Dün akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Camii'ni ziyaret etti. Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi. Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz dedi. Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Süleyman Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı