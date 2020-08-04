İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Susurluk'ta trafik denetimi çalışmasına katıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Susurluk'ta trafik denetimi çalışmasına katıldı

Helikopter ile Susurluk İlçe stadyumuna iniş yapan Bakan SOYLU stad önünde halk tarafından gösterilen yoğun ilgi üzerine vatandaşlarla selamlaşarak Kurban Bayramlarını tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Susurluk'ta trafik denetimi çalışmasına katıldı
04.08.2020 08:36 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vali Hasan ŞILDAKve beraberindeki heyet ile Susurluk İlçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde gerçekleştirilen uygulamaya katıldı. Vali ŞILDAK'tan alınan tedbirler ile ilgili bilgi alan Bakan SOYLU, uygulamada durdurulan araç sürücülerini dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak otomobillerde ve otobüslerde bulunan vatandaşlara Susurluk Ayranı ikram etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan SOYLU sürücülere de tavsiyelerde bulunarak; "Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa, dönüş kabiliyetleri daha iyi olur. Dinlenmiş şekilde çıksınlar. Trafik kurallarına muhakkak riayet edip emniyet kemerlerini taksınlar. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen direksiyon başında ödemeyin. İki saatte bir on dakika mola vererek kendinizi dinlendirin." diye konuştu. Emniyet ve Jandarma personelinin de bayramını kutlayan SOYLU, tatil yörelerinden Bursa ve İstanbul'a dönen sürücülere kırmızı düdük ve broşür dağıttı. Bakan SOYLU'ya; Vali Hasan ŞILDAK'ın yanı sıra Ak Parti Milletvekilleri Mustafa CANBEY ve Yavuz SUBAŞI, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel YILMAZ, İl Emniyet Müdürü Hasan ONAR, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık HEKİMOĞLU, Ak Parti İl Başkanı Ekrem BAŞARAN, Susurluk Kaymakam Vekili Manyas Kaymakamı Muhammed KAYA, Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Murat KARAUSTA eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU denetim programının ardından İlimizden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler

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