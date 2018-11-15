İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Suriyeliler Devletten Maaş Almıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bilgileri paylaştık, üzerine kimsenin yatmasına izin vermeyiz. Geldiler işlerini gördüler ve buradan gittiler kendi hükümdarlık alanları içinde" dedi.

Soylu, 2019 yılı Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Soylu, Suriyelilerle ilgili soruya, "Suriyeliler devletten maaş almıyor. Suriyelilerin suça karışma sayısı 29 bin 31, binde 8. Giderek artacak dendi, tam tersi azalıyor. Suça karışmış Suriyeliyi biz Türkiye'de bırakmayız. Kendi insanımıza ne uyguluyorsak onlara da uygularız. Türkiye'de 2016'da 26 bin 946 cinsel suç oldu, karışma yüzdeleri 2,8. Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 594 bin. Doğan bebek 385 bin 43. İstisnai vatandaşlık alan Suriyeli 59 bin 747. 15 bini vatandaş oldu. Doktor, öğretmen, meslek erbabı. 24 Haziran'da 22 bini oy kullandı. 32 bin 199 çalışma izni verilen Suriyeli sayısı" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruya Soylu, "Bilgileri paylaştık, üzerine kimsenin yatmasına izin vermeyiz. Geldiler işlerini gördüler ve buradan gittiler kendi hükümdarlık alanları içinde. Türkiye bu konuda insanlığa sırtını dönmedi. Konu Türkiye'nin yüz akı bir tablo ile devam ediyor" dedi.

FETÖ operasyonlarına yönelik soruya Soylu, "Elimizde bir iş var bittiğinde rahatlayacağız. Türkiye bu tünelden çıkacak" şeklinde konuştu.

Polislere 3600 gösterge ile ilgili soruya Soylu, "Polislerle 3600 ek gösterge sözünü verdik. Gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Soylu, "15 ilde kanalizasyonlardan su alıp test ederek hangi maddenin ne kadar kullanıldığını ölçen bir sistemi başlattık" ifadelerini kullandı. - ANKARA