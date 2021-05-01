İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin...
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

691 bin 890 kişi e-Devlet'ten izin belgesi aldı
691 bin 890 kişi e-Devlet'ten izin belgesi aldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek
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