İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım...
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Süleyman Soylu, Politika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

13.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..." - ANKARA

Kaynak: İHA

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