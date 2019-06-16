İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak'ta büyük bir operasyon yapıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak'ta büyük bir operasyon yapıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak'ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 teröristi etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100'ü aşkın teröristi ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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