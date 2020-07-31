İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta askerlerle bayramlaştı (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizle askerlerin bayramını kutlaması ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayram namazı sonrası Cudi Dağı üs bölgesini ziyaret etti.
31.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizle askerlerin bayramını kutlaması
ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayram namazı sonrası Cudi Dağı üs bölgesini ziyaret etti. Bölgedeki taburların bayramını telsizle kutladı. (2)
Kaynak: AA