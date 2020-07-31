İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta
31.07.2020 04:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 04:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Soylu, Cizre Havalimanı'dan helikopterle Güneyçam Karakol Komutanlığına geçti.

Karakol mevzisini ziyaret eden Soylu, burada nöbet tutan askerlerle görüştü. Soylu, Kurban Bayramı'nı kutladığı askerlere, "Allah sizi muhafaza etsin inşallah." dedi.

Karakolda vatani görevini yapan Mehmetçik ile akşam yemeği yiyen Soylu, askerlerle sohbet etti. Soylu, bazı askerlerin aileleri ile de telefonda görüşerek, bayramlarını kutladı.

Bakan Soylu'ya, ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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