İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınır güvenlik yolları projemizin de yüzde 76'sı tamamlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının SGRS projesi ile sınır güvenlik altyapımıza denizlerimizi de entegre ediyoruz, yüzde 90'ı bitti. Bu sistemlerin tüm fazları bittiğinde artık sınırlarımızdan kuş uçurtmayacağız" dedi. 15.11.2018 10: 17: 50 TSI

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