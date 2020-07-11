İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da Bakan Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da güvenlik toplantısı düzenleniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da

Bakan Soylu başkanlığında Şanlıurfa'da güvenlik toplantısı düzenleniyor

ŞANLIURFA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik tarafından düzenlenen güvenlik toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Sabah saatlerinde uçakla GAP Havalimanına inen Bakan Soylu, buradan Şanlıurfa Valiliğine geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, daha sonra toplantının gerçekleşeceği salona geçti. Bakan Soylu'yu Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, askeri yetkililer, emniyet yetkilileri ile kurum amirleri karşıladı.

Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği valilikteki güvenlik toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Toplantıya bakanlık yetkilileriyle birlikte Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da katılıyor.

Kaynak: İHA