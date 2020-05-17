İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı
17.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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