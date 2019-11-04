İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.

04.11.2019 09:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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